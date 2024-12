CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump'ın bugünkü güya övgüsüne çok kapılanlar, yarın o kapıldıkları selin kendilerini ve ülkeyi nereye savuracağına da şaşırmasınlar." dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda yaptığı konuşmada, önceki ABB yönetiminin, Atatürk'ün yazılı vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) sahip çıkmadığını öne sürdü.

İtirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen AOÇ'nin yapılaştırıldığını savunan Özel, "Bugün burada görüyoruz ki Atatürk'ün vasiyetine uygun Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan ihanetin bir telafisi oluyor. Burayı ATAM Çiftliği olarak isimlendirmeyi düşünüyoruz. 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e koşan milyonların ATAM Çiftliği'ne geldiklerinde Atatürk'ün vizyonuna uygun, evlatlarının da toprakla temasını ve tarımın nasıl yapılacağını gördükleri çok iyi bir deneyim olacak." diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, partililer ve belediye bürokratlarıyla kampüsü ve rekreasyon alanını gezen Özel, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler bize Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu hatırlatmaktadır. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz." şeklindeki ifadelerini sorması üzerine, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, etki alanının çok daha yüksek olduğu, dünyadaki bütün mazlum milletlere tarihi boyunca örnek olduğu, sahip çıktığı bir gerçektir. Bu konuda Atatürk'ün bu topraklarda vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı'nın dünyadaki tüm mazlum milletlerin antiemperyalist mücadelelerine ilham olduğu bir gerçektir. Bunların idrak edilmiş olması, ifade ediliyor olmasında hiçbir mahsur görmem, memnuniyet duyarım." yanıtını verdi.

ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye konusundaki açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Özel, "Trump'ın bugünkü güya övgüsüne çok kapılanlar, yarın o kapıldıkları selin kendilerini ve ülkeyi nereye savuracağına da şaşırmasınlar. O yüzden öngörülebilir işler yapmak lazım. Türkiye-Amerika ilişkileri iyi müttefiklik ilişkilerine dayanan, yıllara sari ve çok uzun süre en iyi şekilde devam etmesi gereken ilişkilerdir." diye konuştu.

"Listeyi açıklamıyorlar"

Özel, "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 'SGK prim borcu olanları açıklayacağım' demişti. İki aydır açıklanmadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, birçoğunun AK Parti'ye yakın iş insanları olduğunu söyledi. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SGK'nin 6 ayda bir açıklaması lazım. Açıklamaya kalktıklarında bizim açımızdan belediyelerimizin isimleri öyle ilk 100'de falan olmaz ama olsa olsa CHP'li, AK Parti'li, DEM'li, İYİ Partili belediye isimleri olabilir listenin sonlarına doğru. Bizim tanıdıklarımız burada var. Ama AK Parti'nin tanıdıkları listenin başında. O yüzden listeyi açıklamıyorlar. Ne kadar kayırdıkları müteahhit varsa, ne kadar yandaş müteahhit varsa... Bugün bu ülkede en yoksul, en gariban insanlar vergi veriyor, en zenginler vermiyor. Kırk haramiler vergi vermiyorlar, 40 milyon onlara bakmaya uğraşıyoruz. Liste açıklansın, kırk haramilerle dolu olacak. O yüzden gizliyorlar."

Belediyelerin prim borçlarının, SGK'ye olan toplam prim borçlarının yüzde 10'u olduğunu dile getiren Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bugün Ankara'da bu soğukta yapılan doğal gaz yardımına göz dikmiş durumdalar. Protein desteklerine, ete, süte göz dikmiş durumdalar. Yoksulun her türlü ihtiyacının görülmesine göz dikmiş durumdalar. Üniversite öğrencisine dağıtılan çorbaya, ilkokul öğrencisine verilen kırtasiye desteğine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Gücümüzün son noktasına kadar yoksulların ve bu ağır ekonomik kriz altında ezilen herkesin ve onların evlatlarının yardımına koşmaya devam edeceğiz. Bize engel olamazlar. Ama milletimize de bu katı yürekliliği, bu vicdansızlığı, bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz. Göz diktikleri şey, bu zor zamanlarda size sahip çıkan belediyelerimizin kısıtlı bütçeleridir. Zenginlere, kendi ekiplerine, kendi adamlarına, kendi şirketlerine af üstüne af çıkaranlar, burada haciz yapıp da belediyeleri işleyemez hale getirmeye çalışıyorlar. Bunun hesabını millet er ya da geç soracak bunlardan."

Özel, "6 belediyeye haciz geldiği bilgisi vardı, bu sayı arttı mı?" sorusuna, "Şu anda pazartesi günkü 6 belediye ile ilgili bilgi var. Zaten silkeleme talimatını almışlar, mahsuplaşmaya kapı kapalı. Bir an önce silkelemeye bakıyorlar. O yüzden her an gelebilir. Arkadaşlarımız bu konuda üzerlerine düşen, alabilecekleri tedbirleri alıyorlar." yanıtını verdi.

"Haczin hemen kaldırılması lazım"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarına yönelik soru üzerine 3 aydır sundukları tekliflerin geri çevrildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Daha sonra tekrar tekrar gönderdik, kabul etmediler. Bugün, 80-90 civarında gayrimenkul gönderdik, 'Değerlendirmesini de siz yapın.' dediler. Değerlendirmesini resmi kuruluşlara yaptırdık ve aşağı yukarı 2 milyar lira yani yüzde 50 teminatı karşılayacak şekilde gönderdik. Zaten 1 milyar lira da daha önce ödedik. Haczin hemen kaldırılması lazım ama kaldıracaklar mı kabul edecekler mi bilmiyorum. 1 milyar liraya yakın da Çevre Bakanlığından nakit alacağımız var. 'Onu size devredelim.' diyoruz ama onu da kabul etmiyorlar. Amaçları da parayı tahsil etmek mi üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 3 aydır biz de 'Açıklayın' diyoruz açıklamıyorlar. açıklamadıklarına göre bu şekilde açıklamış oluyorlar. Bu kış insanları üşütmemeye, 200 bin aileye protein yardımına devam edeceğiz. Önceliğimiz hükümetin mağdur ettiği aileler. En fazla önümüzdeki yıllarda planladığımız 2-3 tane kavşağı 1'er yıl erteleriz ama şu yapacağımız hizmetlerin hiçbirinden geri kalmayız. Kreşi de yaparız, konseri de yaparız. Konsere harcadığımız para bütçemizin binde 6'sı. Kendi yakınlarına baktığınız zaman kendi adaylarının ya 600 dairesi var ya 600 milyon liralık villası var önce o taraflara bakmalarını tavsiye ederim."