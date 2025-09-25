Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Elazığ'da şehit Sefer Alan'ın ailesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024'te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, şehit Alan'ın ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
