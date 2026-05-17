CHP Genel Başkanı Özel'den Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da görevi başında şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.