CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki uçak kazasında şehit olan pilotlara başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.