CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Ata Göçmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.