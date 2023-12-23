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Özgür Özel: "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, PKK'lı Teröristlerle Çıkan Çatışmada Şehit Olan Altı Askerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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