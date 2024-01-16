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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Ailesini Ziyaret Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in, Aksaray'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, ziyaret ettiği şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Piyade Irak Terör Politika Haberler

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