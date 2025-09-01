CHP Genel Başkanı Özel'den ilginç tespit: CHP'li başkanların yönettiği Sinop son sırada

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerin 51'incisi Sinop'ta gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, 2009'dan beri CHP'li başkanlar tarafından yönetilen Sinop'un TÜİK verilerine göre sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde 52. sıradan 81. sıraya gerilediğine dikkat çekti.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu güzel şehir, insanların birbirini sevdiği, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz bu şehrin dünya kadar sorunu var. Kaçıp giden Japonlara rağmen halen daha nükleer santral gibi bir derdimiz var. Nükleer santrali Sinop'ta isteyen bir kişi yok. Türkiye'de de Sinop'a nükleer santral isteyen bir kişi var. O birine inat o santrali yapmayacağız, yaptırmayacağız" dedi.

CHP'li başkanların yönettiği Sinop son sırada

Kentin sosyal ve ekonomik gelişmişlik endeksinde son sıraya gerilediğini belirten Özel, "2017 yılında sosyal ekonomik gelişmişlik endeksinde 52'nci sırada olan Sinop, 8 yıl sonra TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 81'inci sıraya, son sıraya gerilemiş. Bu güzel kent bu iktidarın yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla, bu iktidarın istatistik verileriyle, sosyoekonomik gelişmişlikte en geriye kadar kalmış" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın en pahalı interneti"

Türkiye'de internetin yavaş ve pahalı olduğunu belirten Özel, "Bu iktidar emeğe de, emekçiye de, çiftçiye de, balıkçıya da, gencine de, yaşlısına da umut vermeyen, her geçen gün bir önceki günü aratacak şekilde ülkeyi yöneten bir iktidar. Türkiye'de gündemde olan şey, dünyanın en pahalı ve yavaş internetini kullanmamız. Geçtiğimiz günlerde internet hızıyla ilgili bakanın paylaşımının altında Sinoplu genç bir kardeşim şöyle yazmış: 'Kapıyı annem çekince benim internet odadan çekmiyor.' Dünya kadar köyde internet yok, cep telefonu ağında sorunlar var. İl merkezinde internet iletişimi en kötü noktada. Dünyanın en pahalı internetini de, en pahalı etini de bu ülkede bize Recep Tayyip Erdoğan satıyor" şeklinde konuştu. - SİNOP