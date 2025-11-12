CHP Genel Başkanı Özel'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."