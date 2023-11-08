CHP Genel Başkanı Özel'den 'Dezenformasyon Yasası' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen düzenlemeyi eleştirerek, "Bu bir sansür yasasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde 'Dezenformasyon Yasası'na karşı düzenlenen eyleme destek verdi. Özel burada yaptığı açıklamada, "Yalan bilginin yayılmasına engel olma yasası diye masumlaştırılmaya çalışılan bir yasanın iptalini istedik CHP olarak. İptalin altında imzası olan milletvekillerinden biri, CHP'nin genel başkanı sıfatıyla AYM'ye bu tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tolga Şardan, bu madde yüzünden tutuklanmış bir gazetecidir. Tolga Şardan bugün de tutuklu olacaktı, bu görüşme yapılmıyor olsaydı" dedi.

Yasayı "sansür yasası" olarak niteleyen Özel, "Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır. Bu, gerçek dışı bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek bir yasa olsaydı, Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı" diye konuştu.

"En doğru kararın verileceğine inanıyorum"

Anayasa Mahkemesi'ne alacağı kararla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını, en doğru kararın verileceğine inandığını ifade eden Özel, "AYM'nin anayasaya uymasını ve anayasanın en temel gözetilmesi gereken bilgi alma, basın özgürlüğü ve vatandaşın bilgi alma özgürlüğünü koruyacak adımı atacağına inanıyoruz. Bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz. Bunu yerine getirmezlerse çok çok suistimal edilebilecek, tamamen bundan sonra sansür yasası olarak kullanılacak bir yasanın yürürlükte kalmasını sağlarlar. Bunu Türkiye taşıyamaz, dünyaya da anlatamaz" dedi.

Özel, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Tam tersi bir karar ihtimalini burada tartışmanın, AYM'nin iptal etmeme ihtimalini konuşmanın şu aşamada yanlış olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey olacak olursa Türkiye'yi bütün dünyada zora sokarlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA