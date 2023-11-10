CHP Genel Başkanı Özel'den DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, geçen günlerde babası Hilmi Babacan'ı kaybeden Ali Babacan'a, parti genel merkezinde ziyaret ederek başsağlığı dilediği belirtildi.
Kaynak: AA / Politika