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CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, "Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, "Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz." dedi.

Özel, Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, yaşanacak sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi odaklı olması gerektiğini söyledi.

Sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini dile getiren Özel, "Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Randevu taleplerini değerlendireceğim"

Partisinden randevu talep edildiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bu sürece ilişkin olarak bizden randevu talebinde bulunulduğunda sordum 'kimlerle görüşeceksiniz' diye. Bizim açımızdan iktidardaki iki parti AK Parti ve MHP. Birkaç ortakları var ama Yeniden Refah ayrıldı, DSP ve diğer partinin ne dediği konusunu çok fazla bilmiyoruz. Ama ana aktör iki parti, AKP ve MHP'ye bir gidilsin. Bu bizim için önemli. Adalet ve Kalkınma Partisinin bir kenarda durduğu, MHP üzerinden yürütüldüğü bir süreci de doğru bulmayız. Ardından da öyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün muhalefet partilerinin dışlanmadan, ayrılmadan bilgilendirilmesi lazım.

Birileri muhalefeti bölmeye çalışıyorsa biz bölünen değil, muhalefeti birleştiren, bütünleştiren hep birlikte olmasını savunan tarafta olacağız. Kimse şöyle düşünmesin; 'acaba Cumhuriyet Halk Partisi de muhalefetten bir aktör olarak ön plana çıkacak ve başka partileri yok mu sayacak?' Böyle bir şey yok. Bizden randevu talep edenlere doğrudan şunu söyledik, tüm partilere gidilsin. AK Parti ve MHP'ye de mutlaka gidilsin. Bugün de öğrendiğime göre bizim bu söylediklerimizden sonra buna uygun bir sürecin yürütüleceği anlaşılıyor. Ben şimdi buradan Ardahan, Kars, Erzurum'da pazar akşamına kadar sürecek programım var. Pazartesi gününden sonra Ankara'da olacağım. Randevu taleplerini değerlendireceğim."

Özel, şehit ailesi ve gazilerin güvencesinin CHP olduğunu belirterek, "Ben bir tek şey söylüyorum, toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı yaratacak, onlarda bir aldatılmış duygusu yaratacak bir şeyin içinde olmayız. Zaten şu ana kadar 70'in üzerinde derneğe ziyarette bulundu arkadaşlarımız. Tepe dernekleri, iki dernek ve bir vakfı devletin protokolünde yer alan kamu yararına çalışan şehit aileleri, gazilerle ilgili iki dernek, bir vakfı da şahsen ben ziyaret ettim. Kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, "PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 bin 750 PKK terör örgütü üyesinin tahliyesini istediği" iddiasının sorulması üzerine de bilgisi olmadığını kaydetti.

Hiçbir aktörün dışlanmaması gerektiğini ifade eden Özel, "Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehidine, gazisine saygılı, çıkarlarını gözeten, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
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