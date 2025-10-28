Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyet'le gelen kazanımlarından taviz vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirten Özel, Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgale rağmen Atatürk'ün önderliğindeki inançlı kadrolarla bağımsızlığın kazanıldığını ve Cumhuriyet'in ilan edildiğini anımsattı.

Özel, vatandaşları eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği millete teslim eden iradenin kısa sürede Türkiye'yi çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturarak büyük bir kalkınmayı başardığına, Cumhuriyet devrimlerinin de bölgedeki milletlere ilham olduğuna dikkati çekti.

Mesajında "Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır" ifadelerine yer veren Özel, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Ancak milletimiz sıkı sıkıya bağlı olduğu Cumhuriyet'le gelen kazanımlarından taviz vermemiştir. Atatürk'ün kurduğu CHP de darbelere muhatap olmuş, genel başkanlarımız hapse atılmış, partimizin mal varlıklarına el konulmuştur. Ancak partimiz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir güce inanmamıştır. 47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühü ile kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek varken, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere tenezzül etmiştir. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırıları altındadır. Kendi çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üzerinde gören bu yapı, şahsi menfaatleri için halkımızın huzurunu ve refahını feda etmektedir."

Özel, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.