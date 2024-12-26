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CHP Genel Başkanı Özel: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar"

CHP Genel Başkanı Özel:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar" dedi.

Özel, Türkiye Ormancılar Derneğince, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu"na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 100 işçiden 57'sinin asgari ücret aldığını ve ücretlilerin yüzde 87'sinin asgari ücretten doğrudan etkilendiğini belirtti.

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar"

Asgari ücretin hemen üstünde ya da biraz üstünde maaşların yüzde 87'ye denk geldiğini ve asgari ücrete yapılan zam oranının maaşların da yapılacak zam oranını belirlediğini ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar. Asgari ücretin yüzde 30 zam aldığı nokta aslında şöyle bir çirkin bakış açısından kaynaklanıyor. Diyorlar ki, asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar. Bunu merkez bankası çalışmış. Asgari ücrete yüzde 1 zam yapınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Yani enflasyonu arttıran etmenler arasında asgari ücret zammı neredeyse yok denilecek noktada."

"Çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca"

Özel, asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Tayyip Bey gelmeden önce 7 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alınıyor, 4 çeyrek altın kayıp. Enflasyona ezdirdiğinin, altına ezdirdiğinin, simite ezdirdiğinin, ekmeğe ezdirdiğinin bütün örneklerini bütün açıklığıyla ifade ediyoruz. Ama bu sefer TÜİK'in, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına göre dahi enflasyon yüzde 48. Yüzde 30 zam verdiler ama çıktı maalesef yine ben enflasyona ezdirmedim dedi. Bu da çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca" diye konuştu.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldıkları payın yüzde 50 ile 55 arasında olduğunu vurgulayan Özel, "Biz de OECD ülkeleri arasındayız. Meksika'dan sonra en kötü durumda olan biziz. Avrupa ülkelerinde ücretlilerin aldığı pay yüzde 60 ile 70 arasında. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 25. Böyle bir ülke dünya üzerinde yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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