CHP Genel Başkanı Özel, CHP milletvekillerinin Genel Kurul'da oturma eylemine katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, Özel, CHP milletvekillerinin Genel Kurul'da oturma eylemine katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk partisi Genel Başkam Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu yapmasının ardından CHP milletvekillerinin Genel Kurul'da oturma eylemine katıldı ve basın açıklaması yaptı.

Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile makul yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, danışma kurulu toplantısının istediğini belirtti. Özel, "Saat 5'te yapılamasını öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini ve sonradan vazgeçildiğini öğrendik. Sonradan görüştüğümüz Numan bey 'bu seferlik beni mazur görün' demiş. Gün boyunca ne oldu da partilerin başkanlarını, parti grup başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ama galiba dün kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakküme dönüştürmeye çalışırken, yürütmenin yasamaya tahakkümü ilgili bir girişim var, böyle anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.