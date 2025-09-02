CHP Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak Gürsel Tekin'i görevlendirmesine ilişkin, " Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur." dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınında, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirilmesi sorulan Özel, Ankara'da 6, İstanbul'da 4 davanın bulunduğunu, bu davanın da diğer davaların birleşimi olduğunu söyledi.

Davanın AK Parti'nin ve eğer bu kararı onlarla savunacak olurlarsa MHP'nin siyaseten zarar göreceği, muhalefetin ve CHP'nin birbirine daha sıkı sarılacağı bir siyasi sonuç doğuracağını belirten Özel, "Bugüne kadar seçim sonuçlarını yargı yoluyla değiştirmeye çalışmak ne sonuç verdiyse örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı ilk seçimin iptal olduğu gece, fark 13 bindi. 60 gün sonra yapılan seçimlerde fark 806 bine çıktı. Millet sevmiyor böyle şeyleri. O yüzden siyaseten son derece güçlü olan ve güçlenmekte olan pozisyonumuzu tahkim eder." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, CHP olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını belirterek, istinafa, Yüksek Seçim Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.

Kötülüğün zirve yaptığı ama kendilerinde de mücadele azminin zirve yaptığı bir noktada olduklarını dile getiren Özel, "Bunu CHP açısından, Türkiye demokrasisi açısından çok ayıplı bir gün olarak görüyorum. CHP açısından inanın ne kötülükler gördük, bu da onlardan bir tanesi. Buna teslim olmayacağımızı herkes bilsin." dedi.

Özel, yayından sonra İstanbul'a gideceğini ve yarın akşam Zeytinburnu'nda planladıkları mitingi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Mahkemenin verdiği kararın hukuken de siyaseten de yok hükmünde olduğunu dile getiren Özel, şunları söyledi:

"O mahkemenin verdiği kararın hiçbir tarafını tanımıyoruz. Zaten MYK karar aldı, İl Başkanı'mız da MYK'dan hemen önce orada bekleyen topluluğa MYK'mızın aldığı o kararı duyurdu. İl Başkanı'mız görevinin başındadır. Partimizin kendi içinde yaptığı mahalle delege seçimleri var. O seçimlerimizi tamamlayacağız, sürecimizi sürdürüyoruz. Hatta şu kadarını söyleyeyim, İstanbul'da bu hafta sonu 53 mahallemiz kalmıştı, şu ana kadar 908 mahalleyi bitirmiştik. Yani İstanbul'un mahalle seçimleri bitti. 14 ilçe kongremizin günü belliydi, gelecek hafta 14 ilçemizin, sonraki hafta da diğer ilçelerimizin. Yani 2,5 yıl önce yapılan seçimi iptal etmeye uğraşıyorlar. Bir yandan İstanbul'da mahallelerden delegeler seçildi. Onlar ilçeyi, ilçeler ili yapıp zaten bu süreç tamamlanıyordu. Maksat Cumhuriyet Halk Partisinin kongre takvimini durdurmak. Neyini durduruyorsun? Kongre takvimini biz yürütüyoruz.

Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için, onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz. Eğer geçmişte ilçe başkanlığı görevlerini yapmışlar, eğer onlar 'Biz görevi kabul ediyoruz' derlerse onlar da ihraç edilecek."

Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığına gelmesine yönelik soru üzerine Özel, "CHP'nin ne il başkanlığına ne genel merkezine Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez." dedi.

Özel, 15 Eylül'de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi halindeki tavrının ne olacağının sorusuna "CHP'nin kurultayını iptal etmeye kalkmak da çok büyük bir siyasi cesaret ister, siyasi gözü dönmüşlük ister ve denemesi bedava. Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesini kayyuma teslim etmeyen CHP, bu partiyi de bu partinin binasını da Genel Merkezi'ni de üyelerinin iradesini de kimseye teslim etmez." cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarının sorulması üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben Devlet Bey'e, 'Bırak AK Parti'yi, birlikte koalisyon olalım' demiyorum. Devlet Bey'e, demokratikleşmeyle ilgili ihtiyaç duyulursa birlikte adım atalım, AK Parti'nin demokratikleşme kaygısı olmadığı için ve demokratikleşmeyle ilgili yapılabilecek iyi şeyleri bırakın, mevcudu bozduğu için MHP'nin böyle bir şeyi varsa, 'MHP'yle dahi birlikte olabiliriz' dedim. Devlet Bey bunu sanki efendim işte 'AK Parti'yi bırak, birlikte siyaset yapalım, siyasette birlikte olalım' gibi algılamak istemiş. Onun üstünden AK Parti ile kendince nikah tazeliyor. Benim bu noktada yani söyleyeceğim bir şey yok."

"Ben en doğru adayı belirlemenin teminatı olacağım"

Partisinin bir sonraki genel seçimdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soru üzerine Özel, en doğru adayı göstereceklerini söyledi.

Özel, parti genel başkanlarının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu ama aday olma konusunda kendisini kısıtlama kararı aldığını dile getirerek, "Ben, kendi adaylığımı bu partiye dayatmak yerine en doğru adayı belirlemenin teminatı olacağım. Son güne, ana kadar adayımız İmamoğlu. O gün olamazsa en doğru adaya bakılır." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda anketlerde en yüksek oyu alan ismin aday olması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Onu da kendim ilan etmek yerine, yine toplumsallaştırmak lazım. Belki yine sandık kurulur, 'Bu kişinin adaylığına ne diyorsunuz?' diye güvenoyu tesis edilebilir. Birden çok aday kazanıyordur aynı şartlarda, o zaman sandık kurulur. 'Siz karar verin' denir topluma. Mansur Bey, tüm anketlerde, geçmişte de öyle, şimdi de öyle, CHP'nin yadsıyamayacağı, yok sayamayacağı bir aday alternatifidir. Ama Mansur Bey de kendi belediyesine, işine odaklı, gayretli. Toplum tarafından beğeniliyor ve takdir ediliyor. Bugünden o güne bir şey söylemek mümkün değil. Mansur Bey, Ekrem Bey'in yedeği mi? Yedeği de değil vallahi çünkü o Mansur Bey'e de haksızlık olur. Ekrem Bey de kendine yedek istemez."

Özel, 4-9 Eylül'de düzenleyecekleri Parti Program Çalıştayı'nda CHP parti programına son şeklinin verileceğini, 39. Olağan Kurultay'dan bir gün önce de programın delegelerin oyuna sunulacağını anlattı.