CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı büyük bir başarıyla geçtiğimiz ittifaklarla aldığımız oyun üzerindeki oyları aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İnsanlar bize 'Ülkeyi bu arkadaşlar iyi yönetir mi' gözüyle bakıyorlar. Bize bu krediyi verdiler. Bu krediyi belediye başkanlarımız en iyi şekilde kullanacaklar ve biz hep beraber ümit ediyorum Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğumuzu bütün vatandaşlarımıza anlatıp çok büyük bir zaferle Cumhuriyet'in yüzyılının ilk genel seçimlerinde yine partimizin ışıklarını sabaha kadar açacağız." dedi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde belediye binasının bahçesinde kendisini bekleyenlere hitap eden Özel, mart ayındaki yerel seçimlerde ittifak kurmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra ilk kez Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ve bunu sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Özel, "Bu sefer dedik ki 'Belki siyasi bir ittifak kuramadık ama halkımıza, seçmenlerimize güveniyoruz.' Çünkü biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin, doğru dürüst yönetecek kişilerin iktidarda olması gerektiğini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sefer ittifaklarının adının "Türkiye ittifakı" olduğunu ve içinde CHP'den başka parti bulunmadığını anlatan Özel, "Renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleri kırmızı beyazdır. İçinde CHP dışında bir siyasi parti yoktur ama Milli Takım gol atınca sevinen, 'Filenin Sultanları' şampiyon olunca İstiklal Marşı okunurken, bayrak göndere çekilirken gırtlağı düğümlenen herkes bizdendir. Türkiye ittifakı, büyük bir başarıyla geçtiğimiz ittifaklarla aldığımız oyun çok daha üzerindeki oyları aldı." diye konuştu.

Özel, CHP'li belediye başkanlarının, çalışkan, dürüst, genç ve dinamik olduğunu ve kente hizmet için çalıştıklarını dile getirdi.

Belediye başkanlarını kendisini dinleyen vatandaşlara emanet ettiğini ifade eden Özel, eksiklikler noktasında vatandaşların kendilerini uyarmasını istedi.

"Bütün belediye başkanlarımızla etle tırnak gibiyiz, biriz, beraberiz"

CHP'de herhangi bir noktada bir uyuşmazlık, sorun, çekişme ve tartışma olmadığını kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimiz 47 yıl sonra öyle bir zafer kazanmış ki Avrupa'nın ve dünyanın yerel yönetimlerde en güçlü partisi ve Avrupa'nın en yüksek oy alan sosyal demokrat partisi olmuş. Biz bu şartlarda birbirimizle uğraşırsak millet der ki 'Bunlar iktidar bile olsa içerideki tartışma bitmeyecek' ama şu kadar net ki partide 81 il başkanı tüzük çalışıyor. Tam bir mutabakat ve muhteşem bir uyum. Bütün delegelerimizle, bütün ilçelerimizle, bütün belediye başkanlarımızda etle tırnak gibiyiz, biriz, beraberiz. Bütün Türkiye'de örgüt belediye başkanına sahip çıkacak, belediye başkanı örgütüne sahip çıkacak. Bu noktada hepimizin üzerindeki vazife, iktidara yürürken kararlılıkla, güvenle, birlik ve beraberlik içinde davranmak çünkü insanlar bize 'Ülkeyi bu arkadaşlar iyi yönetir mi' gözüyle bakıyorlar. Bize bu krediyi verdiler. Bu krediyi belediye başkanlarımız en iyi şekilde kullanacaklar ve biz hep beraber ümit ediyorum Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğumuzu bütün vatandaşlarımıza anlatıp çok büyük bir zaferle Cumhuriyet'in yüzyılının ilk genel seçimlerinde yine partimizin ışıklarını sabaha kadar açacağız. Yine hep birlikte başarıyı yaşayacağız."

Özgür Özel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman başta olmak üzere Çiğdem Mater, Mine Özerden, Osman Kavala ve Can Atalay'ın her daim yanında olduklarını belirtti.

O dönem yaşananlara değinen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada bizim yerimizde yatıyorlar. Neden bizim yerimize yatıyorlar? O günlerde ağaçlar kesiliyordu. 'Ağaçlar kesilmesin' dediler. Atatürk Kültür Merkezini yıkıp AVM yapacaklardı. 'Bu olmasın' dediler. Gaz fişeğiyle kör ediyorlardı gençleri. 'Bunu yapmayın' dediler. Bu arkadaşlar gidip 'Cumhurbaşkanı istifa etsin, Başbakan yurda dönmesin, Bakanlar Kurulu görevi bize devretsin' demediler. Bunu deseler darbe girişimi olurdu ama onlar 'ağaç, kent, çevre' dediler. Hangimiz olsak onu söylerdik. Her birimiz onu söyledik. Şunu bilin ki Gezi'de yatan herkes Özgür Özel'in yerine yatıyor. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya, mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Tayfun Kahraman partimizin üyesidir, evladı hepimizin evladıdır."

Konuşmasının ardından Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'yı makamında ziyaret eden Özel, partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ayvalık Belediyesi ziyareti

CHP Genel Başkanı Özel, Ayvalık ilçesinde belediyeye ziyarette bulunarak, Belediye Başkanı Mesut Ergin'le makamında görüştü.

Ziyarette konuşan Özel, hem CHP hem de diğer partilerden seçilen belediye meclisi üyelerini tebrik etti.

Anayasa ve demokrasiye göre seçimlerin sonucunda iktidarın merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki şekilde tarif edildiğini hatırlatan Özel, "31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'i, Ege'deki 8 ilin hatta Balıkesir'in 3 ilçesini de sayarsak 9 ilin 9'u da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilmeye başlandı." dedi.

Özel, Ayvalık açısından tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduklarına değinerek, Ayvalık Belediye Başkanı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının artık aynı partiden olduğunu anımsattı.

Balıkesir'de 4 belediye dışında bütün belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiğini belirten Özel, "Nüfusun neredeyse yüzde 95'ine yakın bir kısmını Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetiyor. Bu büyük bir teveccüh aynı zamanda büyük bir sorumluluk." diye konuştu.??????