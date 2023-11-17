CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in genel merkezdeki makamında gerçekleşen kabule, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de katıldı.???????