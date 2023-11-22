CHP Genel Başkanı Özel, 4 ilden parti üyeleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas, Yozgat, Ankara ve Çorum'dan gelen parti üyesi heyetlerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas, Yozgat, Ankara ve Çorum'dan gelen parti üyesi heyetlerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Sivas, Yozgat, Ankara ve Çorum'dan gelen CHP üyesi heyetlerle parti genel merkezinde ayrı ayrı görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, partiye katılan üyelere rozetlerini taktı.