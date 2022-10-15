CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı Politika Haberleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da gerçekleşen maden faciasında yaralanarak Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerle ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'i arayan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini de iletti. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Bartın Politika Haberler

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