CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaralı maden işçileri hakkında bilgi aldı
Politika Haberleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasında yaralanan işçiler hakkında bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da gerçekleşen maden faciasında yaralanarak Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alınan işçilerle ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'i arayan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini de iletti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika