CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Politika, Haberler

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