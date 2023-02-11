CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde ve bir düğün salonunda konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şanlıurfa'da yıkılan 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, depremin etkilediği kentleri ziyaret ettiğini söyledi.

Çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte bu gezileri yapıyoruz. Yaşanan sorunları doğrudan vatandaşın bize anlatmasını istiyoruz. Biz de sorunlara çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Onlar anlatıyorlar. Biz de sorunlara vakıf olduktan sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hayatlarını kaybedenler için Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye büyük bir ülke, Türkiye çok güzel bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar.

Umuyoruz ve diliyoruz artık kentlere gerekli önem verilir, gerekli değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, her elini kolunu sallayanın inşaat yapmadığı, bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli, görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz. İnsan hayatı çok değerlidir ve kamuda görev yapan herkes, insan görevini yaparken insanlara ve insan hayatına gerekli saygıyı gerekli önemi vermek zorundadır."

"Daha sağlam binalara ihtiyacımız var"

Türkiye'nin daha sağlam ve dayanıklı binalara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Belli zaman dilimleri itibarıyla büyük olaylarla karşılaşıyoruz ama gönül ister ki her olaydan bir ders çıkarmak ve aynı acıları yaşamamak. Bizim hedefimiz, amacımız bu. Deprem coğrafyasında yaşıyoruz ama en azından dayanıklı binalar yapmak insanların hayatını tehlikeye atmamak gibi siyasetçilerin bir görevi vardır. Vatandaştan toplanan vergilerin doğru yerlere harcandığı, vatandaşın güvenliği için harcandığı, binaların sağlıklı bir zeminde inşa edildiği bir süreci başlatmak zorundayız, bunu yapmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde bu tür acılarla karşılaşıyoruz, sonunda ölenlere Allah'tan rahmet, diğerlerine de başsağlığı diliyoruz.

Artık deprem eğer olacaksa dayanıklı binalar olmalı kentlerde, kentler yaşanabilir olmalı. Evet dolayısıyla hepimiz bu kentlerde huzur içinde yaşayabilmeliyiz. Türkiye büyük, Türkiye güzel ve Türkiye zengin bir ülke. Bu zenginlik içinde büyüklük içinde hepimiz görevimizi yaptığımız zaman göreceksiniz daha güzel bir Türkiye'de hep beraber birlikte yaşayacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na temaslarında genel başkan yardımcıları ve bazı büyükşehir belediye başkanları eşlik etti.