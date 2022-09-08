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Kılıçdaroğlu, 99 Gençle Birlikte Yarın Anıtkabir'e Çıkacak

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, 99 Gençle Birlikte Yarın Anıtkabir'e Çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla CHP Gençlik Kolları’nın yürüttüğü üyelik çalışmaları kapsamında, partiye üye olan en genç 99 üye ile birlikte yarın Anıtkabir’e çıkarak Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla CHP Gençlik Kolları'nın yürüttüğü üyelik çalışmaları kapsamında, partiye üye olan en genç 99 üye ile birlikte yarın Anıtkabir'e çıkarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. Kuruluş yıldönümü olması sebebiyle yarın partiye üye olan en genç 99 üye ile birlikte Anıtkabir'e giderek, CHP'nin ilk Genel Başkanı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunup, mozolesine çelenk bırakacak.

Üye çalışmalarını koordine eden Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntop, yürüttükleri "99. yılda 999 yeni üye" çalışması ve yarınki ziyaret için şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere ne kadar önem verdiğinin farkındayız. 'Gençlerin hayalleri benim hedeflerimdir', diyor ve gençlerin siyasal mücadeleye katılmasını çok önemsiyor. Bizler de hem siyasetin hem CHP kadrolarının gençleşmesi gerektiğini düşünerek bu hafta '99. yılda 999 genç üye' diyerek bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile Genel Başkanımıza partinin kuruluş yıldönümünde bir nevi hediye vermek istedik. Türkiye'nin her yerinde gençlik kollarımız üye standları kurdu ve koymuş olduğumuz üye hedefine ulaşıldı. Gençlerimiz Genel Başkanımızla buluşmak ve birlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için heyecanlı."

Kaynak: ANKA / Politika

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