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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, gençlik kolları başkanlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

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