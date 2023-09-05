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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş il teşkilatını kabul etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı heyetini kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de makam odasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kabulün ardından Meclis'ten ayrıldı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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