CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş il teşkilatını kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı heyetini kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı heyetini kabul etti.
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de makam odasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kemal Kılıçdaroğlu, kabulün ardından Meclis'ten ayrıldı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika