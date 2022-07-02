Kılıçdaroğlu'ndan Gelecek Partili Nihal Olçok'a Başsağlığı Telefonu - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Gelecek Partili Nihal Olçok'a Başsağlığı Telefonu

ANKA - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan Gelecek Partili Nihal Olçok'a Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Fahrettin Süleymanoğlu’nu kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok’u aradı. Kılıçdaroğlu, Süleymanoğlu’na “Allah’tan rahmet” dilerken ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Fahrettin Süleymanoğlu'nu kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok'u aradı. Kılıçdaroğlu, Süleymanoğlu'na "Allah'tan rahmet" dilerken ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

ANKA / Politika

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