CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bağ'ın Amasya'daki evine giden Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Politika Kaynak: AA / Mehmet Tosun Kemal Kılıçdaroğlu gençlik Amasya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.