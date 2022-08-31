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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bağ'ın Amasya'daki evine giden Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu gençlik Amasya Politika Haberler

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