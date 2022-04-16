CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. - ANKARA