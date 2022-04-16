CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın İstanbul Esenler'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Beyaz için taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Zekeriya Beyaz, Politika, Haberler

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