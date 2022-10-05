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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisine cevap

Politika Haberleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisine cevap

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan;

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasa ile güvence altına alınması teklifine cevap vererek "Kılıçdaroğlu samimiyse çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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