CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olduğumuzda 100 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Muhtarlar Buluşması'nda, tarım, hayvancılık, et ve süt üreticisinin zarar ettiğini savundu.

Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatının 180 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Devasa Türkiye'ye bakın, tütün ekerdik, ihraç ederdik şimdi tütünü ithal ediyoruz. Mercimeği, fasulyeyi, pamuğu, eti, canlı hayvanı ithal ediyoruz. Bu Türkiye'yi iyi yönetmek midir? El aleme avuç mu açmak gerekiyor? ya arkadaşlar, Allah aşkına ya. ya bu memleketin namuslu insanlar tarafından yönetilmesi gerekmiyor mu artık? Tarım Kanunu 21. madde diyor ki çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek vereceksin, her yıl. Kanun bu, 'verebilirsin' değil, 'vereceksin' diyor. Yani emredici hüküm. Bakın, kanun 2006'da çıktı, bugüne kadar bu para yüzde 1 olarak hiç verilmedi. Çiftçinin bu iktidardan 273 milyar lira alacağı var. Siz istediniz mi alacağınızı? Muhtar arkadaşlarım, çiftçilik yapıyorsanız, kanunun o maddesi neden uygulanmadı diye sordunuz mu? Sormadınız, sormadığınız için ülke bu halde. Sorarsak Türkiye düzelecek. Kanun bana bu hakkı vermiş, 'Sen bütçeden bana bu kadar para ayıracaksın ve bunu bana vereceksin' diyor, niye vermiyorsun bana? Elinizden tutan mı var? Nereye gidiyor bu paralar? 5'li çeteler diyorum, kıyamet kopuyor. 5'li çetelerden o parayı alacağım diyorum, kıyamet kopuyor. Söz veriyorum, sizin huzurunuzda, muhtarların huzurunda bu milleti soyup soğana çeviren, o 5'li çetelerden, o paraların tamamını alacağım, fakir fukaraya vereceğim."

Elektrik faturalarının çok yüksek olduğunun kendisiyle paylaşıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Pahalı, ben de biliyorum. Dedim ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği en geç 2 yıl içinde bedava vereceğiz, bedava, para almayacağız yani. Erdoğan dedi ki 'Elinden tutan mı var, yap' dedi. Yaptık, Denizli'nin Bozkurt Belediyesi elektrik santralini kurdu, yani güneş enerjisi paneller kurdu, şimdi orada çiftçilere elektrik bedava veriliyor." ifadelerini kullandı.

"İktidar olduğumuzda 100 bin yeni öğretmen ataması yapacağız"

Kılıçdaroğlu, kırsaldaki bütün okulları açacaklarını, köylerde öğretmen, imam, hayvancılık yapılıyorsa veteriner, ziraatla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi ve teknisyen olacağını anlattı.

Toplantıda söz alan muhtarların ilettikleri sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, bunları çözeceklerini ve yoksulluğu bitireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu konuda kararlıyız. Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olduğumuzda 100 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Sadece öğretmen. Diyeceksiniz ki 100 bin atamayı nerden bulacağız. Sayıştay raporları var, '138 bin öğretmen açığı var' diyor. Biz 100 bin atayacağız, arkasından köy okullarını açtıktan sonra ikinci 100 bin öğretmeni atayacağız." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Aile destekleri sigortasına değinen Kılıçdaroğlu, "Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Bütün ailelerin durumunu gözden geçirecekler. Fakir, engelli ve yaşlı var mı, kadın ona bakıyor mu bakmıyor mu, üniversiteye geden çocuğu var mı, ihtiyacı var mı yok mu, sosyal hizmet uzmanları bunları raporlayacaklar, o rapora göre Ankara'dan kadının banka hesabına her ay düzenli bir para gelmiş olacak. Dolayısıyla bir kişinin ya da ailenin yoksulluğunu sadece devlet ve orada onun evine giren çıkan sosyal hizmet uzmanı bilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştiriye ihtiyacımız var

Kılıçdaroğlu, devlette adalet kadar önemli olan bir kavramın da liyakat olduğunu ve bunu sağlayacaklarını belirtti.

Bütün haksızlıklara rağmen milletin ferasetine güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bize belli köylerde ya da kırsalda düşük oy çıkmasının kabahati köyde, muhtarda ya da orda yaşayan vatandaşta değil. O kabahat bize ait. Sen gittin mi, sofrasına oturdun mu, çayını, kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Hayır. Bunları yapmadık, Ankara'dan nutuklar çektik 'bize oy verin'. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Her yere 24 saat gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz."

Kılıçdaroğlu, toplumda siyasetçilerin unuttuğu her kesimle bağlantı kurduklarını, onların sorunlarıyla ilgilendiklerini dile getirdi.

Alkışa ihtiyaçları olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eleştiriye ihtiyacımız var. Bizim görmediğimizi siz görebilirsiniz. Bizim görmediğimiz bir olay olursa bizi uyarabilirsiniz. O açıdan vatandaşın yaptığı her eleştiriyi büyük bir dikkatle dinliyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir il hariç bütün illerde göçmenler var, yani Suriyeli sığınmacılar var, Afganlar var. Onu Türkiye'nin itibarını zedelemeden, ırkçılık yapmadan, onlar çünkü Orta Doğu'da yaşayan bizim akrabalarımız. Onlar bayramlarda geliyorlar, buradaki akrabalarını ziyarete geliyorlar. Bir sorun yaşadılar, Türkiye'ye geldiler, eyvallah ama onların yolunu, köprüsünü, kreşini, hastanesini yaparak onları en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. 'Kimin parasıyla nasıl yapacaksınız?' diye aklınıza o soru gelebilir, Avrupa Birliğinden elde ettiğimiz fonlarla bizim müteahhitler gidip onların tamamını yapacaklar. Bu konuyu ben hem Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüm hem Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların yetkilileriyle görüştüm, hiç kimse endişe etmesin."

Türkiye'nin farklı illerinden programa katılan muhtarların da söz aldığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

Programda, partiye katılan yeni üyelere rozet takıldı.

(Bitti)