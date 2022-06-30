Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor"

ANKA - Politika
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Kılıçdaroğlu: 'Aile Sıcaklığından Uzak Kalan Evlatlarımız İçin, Koruyucu Ailelerimiz Büyük Bir Sorumluluk Üstleniyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) yöneticileri ile CHP genel merkezinde görüştü. Görüşmede, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da yer aldı. Bu görüşmenin fotoğrafını Twitter'da yayınlayan Kılıçdaroğlu, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun KOREV'in dövizini tuttuğu, dernek üyelerinin de "Koruyucu aile olun", "Kan bağı değil ama can bağı", "Kalpten doğan çocuklar" mesajı verdiği görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Çeşitli nedenlerle aile sıcaklığından uzak kalan evlatlarımız için, koruyucu ailelerimiz büyük bir sorumluluk üstleniyor. Hepsine şükran borçluyuz, var olsunlar. Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."

ANKA / Politika

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