CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

AA - Barış Gündoğan - Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani'yi parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

AA / Barış Gündoğan - Politika

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