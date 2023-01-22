CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da vefat eden Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı.
Kılıçdaroğlu, Genç'in 7. vefat yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı anma mesajında, "Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında hep onu buldu. Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika