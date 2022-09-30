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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 2 Ekim'de CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 6'lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde yapılan ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Politika Haberler

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