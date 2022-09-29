CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret ettiANKARA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti
ANKARA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. 2 Ekim'de CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilecek olan 6'lı masa toplantısı öncesi davet niteliğinde yapılan ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Politika