CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi ile görüştü - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi ile görüştü

AA - Mehmet Tosun - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Ankara İtalya Politika Haberler

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