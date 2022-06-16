CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi ile görüştü
AA - Mehmet Tosun - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi kabul etti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.
AA / Mehmet Tosun - Politika