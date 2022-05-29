CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı

AA - Merve Yıldızalp - Politika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

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