CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.