CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Dudullu-Bostancı metrosunda test sürüşü gerçekleştirdi

İSTANBUL (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Dudullu- Bostancı metrosunda son durum hakkında bilgi alarak metroda test sürüşü gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kozyatağı'nda çok yüksek sayıda bir kent otoparkımız devreye girecek, 3 bin araçlık kadar. Bu da aslında bizim için araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a girdiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yürüttüğü, Anadolu yakasında bulunan Dudullu- Bostancı metro hattı çalışmalarındaki son durum hakkında alandaki yetkililerden bilgi aldı. İstasyonun bulunduğu şantiye alanında mühendisler tarafından verilen bilgilendirme konuşmasının ardından metro istasyonuna inilerek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'un katılımıyla test sürüşü gerçekleştirildi.

"3 bin araçlık kadar bir kent otoparkımız devreye girecek"

Burada konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Bostancı'da çok ciddi bir yeşil alanı ve meydan kazanımımız var. Tam Bostancı iskelesine yakın yerde. Bu alanlar büyük kazanımlar oldu. Hem Kayışdağı'nda olacak hem Bostancı'da olacak. Hem de Kozyatağı'nda çok yüksek sayıda bir kent otoparkımız devreye girecek, 3 bin araçlık kadar. Bu da aslında bizim için araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a girdiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul aynı zamanda bir entelektüel kent oluyor. Bir sanat kenti oluyor. İki kadın yöneticinin bunu heyecanla anlatması çok önemli. Sanki bitirmişler gibi anlatıyorlar. Bu da keyifli bir şey" dedi. - İSTANBUL