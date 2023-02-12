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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da incelemelerde bulundu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da incelemelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybeden CHP Payas İlçe Başkanı İlker Tellioğlu'nun Dörtyol'daki ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı diledi. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, İskenderun ilçesini de ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun yanında, parti yöneticileri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

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Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Hatay Politika Haberler

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