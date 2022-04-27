CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal katkılardan yaralanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi lazım. Otobüse binmesi, tiyatroya sinemaya gitmesi, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kent engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisince, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Engelliler Çalıştayı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında çalıştayı düzenleyenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, bir ülkenin çözülemeyecek sorunu olamayacağını kaydetti.

"Yeter ki sorunu yaşayanlarla, sorunu çözecek olanlar bir araya gelsin." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sorunu yaşayanlar, sorununu en iyi bilen kişilerdir ve onlar sorunun nasıl çözüleceğini de üç aşağı beş yukarı tartışarak bir şekli ile paylaşırlar. Ama sorunu çözecek makamda olan kişiler sorunu yaşayanları dinlemezler ise ürettikleri çözümler, çözüm olmaktan çıkar. Burada iki değerli belediye başkanımızı da dinledik. Yenimahalle Belediye Başkanımız da Büyükşehir Belediye Başkanımız da engelliler konusunda neler yaptıklarını, onların sosyal yaşamda nasıl daha güçlü hale gelmeleri gerektiğini, kültürel hayatta bir şekli ile daha başarılı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırıldığını bir şekilde anlattılar. İki belediye başkanımız bunu anlattı ama Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde şu veya bu şekilde bir engelli kardeşimiz var."

Bu konuda hukuk normları bulunduğuna da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 61'inci maddesinde, "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır." denildiğini aktardı.

Maddede, "alabilir" değil, "alır" şeklinde bağlayıcı hüküm olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasa'da hüküm var mı? Var. Yasalarda hüküm var mı? Var? İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli ama maalesef yeteri kadar engellileri mutlu edecek önlemler alınmış değil." diye konuştu.

Pek çok açıdan sorunlar bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sorunlar çözülür mü? Evet, çözülür. Bu çalıştayın temel amacı, sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Bunu niye düzenliyoruz? Çünkü biz, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz. Engellilerin sorunu var mı? Var. Nasıl çözeceğiz? Çalıştay yaparak. Siz anlatacaksınız, oturacağız çözümler konusunda ortaklaşacağız ve onu bir tarafa koyacağız. Sizden isteğim. İster dernek, ister konfederasyon, ister vakıf, neyse engelli arkadaşlarımın oluşturdukları sivil toplum kuruluşları veya dernekler neyse, bu çalıştayın sonuçlarını alın iktidar olduğumuzda da bize sorun. Yani bir tarafa bırakmayın, bize sorun. Biz benzer çalıştayı tarım konusunda da yapıyoruz. Gençlik konusunda da yapıyoruz. Hayatın her alanında çalıştaylar yapıyoruz. Kültür sanat alanında da yaptık. Değerli kültür sanat insanlarını da çağırdık, onları da dinledik. Dolayısıyla bizim anlatımımızdan çok daha önemlisi sizin ortaya koyacağınız sorunlardır ve bu çalıştay bizim açımızdan son derece değerlidir."

CHP'li belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal katkılardan yaralanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi lazım. Otobüse binmesi, tiyatroya sinemaya gitmesi, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse, kent engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur." diye konuştu.

Bununla ilgili yasalar da çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, yasal olarak yapılması gereken her şeyin üç aşağı beş yukarı yapıldığını ancak sorunun uygulamada olduğunu söyledi.

Engellilerden uygulamaları takip etmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, çalıştayın başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Kılıçdaroğlu, "Sizden istediğim bütün sorunlarınızı büyük bir açık yüreklilikle anlatın. Yaşadığınız bütün sorunlarınızı ve o sorunların çözümü için biz elimizden geleni yapalım. En azından sizin sorunlarınızı belli yerlerde, belli ortamlarda dillendirmiş olalım. İktidara geldiğimizde zaten söyledim, çalıştay raporunu alıp bize göstereceksiniz. Adım adım, madde madde takip edeceksiniz ve bizler de adım adım, madde madde onları gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Öğrenen siyasete" inanıyoruz

Çalıştayı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise etkinliği özel günlere sıkıştırmamak adına Engelliler Haftası'nda düzenlemediklerini söyledi.

"Öğrenen siyasete" inandıkları için sürekli paydaşlarla görüşme halinde olduklarının altını çizen Taşkın, en temel meselenin hayata eşit, onurlu ve adil bir şekilde katılabilmek olduğunu kaydetti.

Bu durumun bütün kırılgan gruplar için geçerliği olduğunu belirten Taşkın, "Bir sorun alanına müdahale edebilmek için o alanda gerekli verilere sahip olmanız gerekli. En son çalışma 2011 tarihlidir, o çalışmada aşağı yukarı yüzde 12,6'lık bir rakam çıkmıştır. 11 yıl sonra şunu tahmin edebiliriz ki bugün Türkiye'de yaklaşık 10 milyon engelli yurttaşımız vardır. Onların aileleriyle beraber 40 milyonluk bir kitle doğrudan ve dolaylı olarak bu meseleden etkilenmektedir." diye konuştu.

Yüksel Taşkın, iktidar olmaları durumunda engelliler adına yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da belediyelerinde engellilere yönelik yapılan çalışmaları aktardı.