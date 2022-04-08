CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
Sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun."
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022
AA / Esin Işık - Politika