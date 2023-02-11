CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da deprem bölgesinde Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları ile Diyarbakır'da depremzedelerle görüştü, enkaz alanı önünde basın açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları ile Diyarbakır'da depremzedelerle görüştü, enkaz alanı önünde basın açıklamasında bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmayı sürdürüyor. Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki bütün belediyelerin ellerinden gelen katkıyı verdiğini söyledi. "Acımız derin, acılarımızı, yaralarımızı sarmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Türkiye seferber olmuş vaziyette. Bu felaketin bir an önce bitmesi için, sorunların çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, STK'lara, bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Politika Haberler

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