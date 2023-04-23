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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklarla bir araya geldi

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla görüştü.

CHP Grup Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Adıyaman ve Hatay'dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu da ikiz çocukları İpek ve Barış'la birlikte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan Politika Haberler

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