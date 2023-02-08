CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde kısa süre bilgi aldıktan sonra ayrıldı.
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
ADANA - Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde kısa süre bilgi aldıktan sonra ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberinde milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Adana'ya geldi. Kılıçdaroğlu burada Kahramanmaraş depreminde çöken ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki apartman enkazının olduğu bölgeye gitti. Bir süre bölgede bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika