CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'a taziyelerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'a taziyelerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Sebahat Aydın'ın vefatı dolayısıyla Aydın'ı telefonla aradı. Sebahat Aydın'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Aydın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kaynak: AA / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Koray Aydın Aydın Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.