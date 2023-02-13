CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'a taziyelerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, annesi Sebahat Aydın'ın vefatı dolayısıyla Aydın'ı telefonla aradı.
Sebahat Aydın'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Aydın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Politika