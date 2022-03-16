CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cuma günü Düzce'ye gidecek

DÜZCE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 18 Mart Cuma günü Düzce'ye gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun cuma günkü Düzce programı Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaretle başlayacak.

Daha sonra Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde meslek odaları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle de bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, öğleden sonra ise aynı merkezde ayrı ayrı gerçekleştirilecek kadın ve gençlik buluşmalarına iştirak edecek.

Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu ise İstanbul'da gençlik buluşmalarına katılması bekleniyor.