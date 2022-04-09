CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda "Atatürk'ü Anlamak" dersini anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda "Atatürk'ü Anlamak" dersini anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nun düzenlediği "Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi"ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlattı. Ders basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA