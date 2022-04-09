CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda "Atatürk'ü Anlamak" dersini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda "Atatürk'ü Anlamak" dersini anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nun düzenlediği "Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi"ne katılarak "Atatürk'ü Anlamak" konulu dersi anlattı. Ders basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Okulu'nda ders anlattı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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