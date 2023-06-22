CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar çıkıp 'Genel başkanlığa adayım.' demedim. Aday gösterilirsem ayrı bir şey. Delegelerin iradesine ipotek koyamam." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar çıkıp 'Genel başkanlığa adayım.' demedim. Aday gösterilirsem ayrı bir şey. Delegelerin iradesine ipotek koyamam." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Tele1 TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecinin ardından CHP'de gündeme gelen değişim söylemleri sorulan Kılıçdaroğlu, değişimin kendi kuralları içinde olacağını dile getirdi.

Partinin, değişimi kendi özgür iradesiyle içselleştirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Değişim hukuki zeminde olmalı. Kurultayınızı yaparsınız, adaylar çıkar." diye konuştu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partide değişime yönelik açıklamaları sorulan Kılıçdaroğlu, CHP'de koşulları yerine getirdiğinde herkesin genel başkanlığa aday olabileceğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Babasının şirketi ona teslim ettiği gibi partiyi de sizin kendisine teslim etmenizi istiyor herhalde." ifadesi üzerine, partinin bir şirket gibi düşünülemeyeceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aday olabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey, başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde, 22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. 22 ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclisinin çoğunluğu da alınır. Ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Asla ve asla, bu halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan, CHP'ye yönetme yetkisi verilmiş olan bir belediyeyi alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ekrem Bey görevine devam edecektir."

"CHP umudu tüketen bir parti değildir"

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, seçimlerde başarılı olacaklarını belirtti.

AK Parti'nin oy kaybettiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar milletvekili çıkaramadığımız pek çok yerde milletvekili çıkardık. Rize, Kars, Diyarbakır bunlardan bazıları. Öyle büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan, yok öyle bir şey. Tam tersine parti çalıştı, seçimlerde belli bir çizgiyi yakaladı. CHP, umudu tüketen bir parti değildir. Kimsenin gereksiz, lüzumsuz tartışmalarla partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. Partinin enerjisi vardır, parti diridir. En son, il başkanları toplantısında ben bunu gördüm. Enerjimizi kendi iç tartışmalarımızla tüketme lüksüne sahip bir parti değiliz. Yoksa öyle kısır tartışmalar, o onu dedi, bu bunu dedi... Tartışma bitmiştir. Önümüze ve yönümüze bakacağız."

"Oraya siyasi görüşme yapmak için gitmedim"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecinde, geriye döndüğünüzde keşke şunları yapmasaydık dediğiniz konular var mı?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geriye dönüp baktığımda Amerika ve Almanya'ya gidişimi iyi anlatamamış olabiliriz ama gidişim doğruydu. Çünkü iktidara geldikten sonra bu ülkenin çağdaşlaşmaya, bilgiye, birikime ihtiyacı vardı. Ben oraya siyasi görüşme yapmak için gitmedim. Dünyanın teknoloji üreten bir numaralı üniversitesindeki insanlarla görüştüm. İngiltere'ye de aynı gerekçeyle gittim. Almanya'ya da aynı gerekçeyle gittim. Asıl hedef, bu ülkeye bilimi ve teknolojiyi getirmekti."

"Onurunu, haysiyetini satan milletvekili istemiyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifak yapılan partilere fazla milletvekili verildiğine yönelik eleştirilere ilişkin de şunları söyledi:

"Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Olay bir Türkiye olayıdır. Olay demokrasiden yana olanların birleşme olayıdır. Şimdi ittifakı oluşturan partilerin parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Grup kursunlar, onların da demokrasiden yana sesi çıksın. Ortak mutabakat metninde yer alan bütün ilkeleri onlar da savunsun. Bizim günlük mü düşündüğümüzü sanıyor herkes. Bir stratejiniz, bir hedefiniz yok mu? Sıradan bir parti değiliz. Biz bir adım atarken on adım sonra ne olacağını düşünmek zorundayız. Erdoğan neden şimdi 'Acaba milletvekili transferi yapar mıyım?' diye çalışmaya başladı. Neden bunun altyapısını oluşturmaya başladı? Neden kesenin ağzını açmaya başladı? Parlamentoda satılık milletvekili istemiyorum. Onurunu, haysiyetini satan milletvekili istemiyorum. Halkın oyuna sadık kalan milletvekili istiyorum. Eğer bir milletvekili safını değiştirip iktidar partisine gidiyorsa ucunda para var demektir."

Kurultay

"Kurultayda genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar çıkıp 'Genel başkanlığa adayım.' demedim. Aday gösterilirsem ayrı bir şey. Delegelerin iradesine ipotek koyamam. Bu doğru değil." diye konuştu.

CHP'de kurultayın ne zaman yapılacağı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisinin vereceği bir karar. Oturulur, konuşulur. Parti Meclisinin nabzını tutarım, düşüncelerimi en son açıklarım." cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "Açıklamalarınızdan 'Ekrem İmamoğlu önce İstanbul'daki seçimi kazanmalı, dolayısıyla da aday olmamalı' anlamını çıkarıyoruz." değerlendirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ekrem Bey aday olmamalı dediğiniz andan itibaren bu farklı yerlere çekilir. Herkes aday olabilir. Kendi düşüncemi, partinin genel başkanı olarak ifade ediyorum. Herkes önce bulunduğu yerde koltuğunu korumalı, genişletmeli. Bütün büyükşehirlerdeki belediye başkanı arkadaşlarımızın aynı inançla, kararlılıkla çalışmaları gerekiyor."

(Sürecek)