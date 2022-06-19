Kılıçdaroğlu: Dürüst Evlatların Dürüst Babalarının Babalar Günü'nü Kutluyorum - Haberler

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Kılıçdaroğlu: Dürüst Evlatların Dürüst Babalarının Babalar Günü'nü Kutluyorum

ANKA - Politika
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Kılıçdaroğlu: Dürüst Evlatların Dürüst Babalarının Babalar Günü'nü Kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Gençlik Kolları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babalar Günü'nü sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla kutladı. Gençlik Kolları'nın mesajında, "Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor" denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında yayınladığı kutlama mesajında, CHP Gençlik Kolları'nın bu paylaşımını alıntıladı ve şunları kaydetti:

"Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum. Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum."

ANKA / Politika

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