CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü

AA - Barış Gündoğan - Politika
 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title