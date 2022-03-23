CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü
AA - Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.
AA / Barış Gündoğan - Politika